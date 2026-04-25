Nelle prossime settimane, l’investitore americano di nome Flacks sarà a Taranto. La visita prevista ieri non si è svolta, anche se il suo fondo ha manifestato interesse per l’acquisto dell’intero gruppo ex Ilva. La cessione dell’azienda continua a essere rinviata, e non ci sono state comunicazioni ufficiali sulla data di un nuovo incontro. La situazione rimane in sospeso senza ulteriori dettagli ufficiali.

Nessuna visita ieri a Taranto di Michael Flacks. L’investitore americano a capo dell’omonimo fondo che si è candidato a rilevare l’intero gruppo ex Ilva, sarà a Taranto probabilmente nel giro delle due prossime settimane. Pare più la seconda che la prima. Non c’è ancora una data, ma dall’entourage di Flacks hanno già preso contatti con gli uffici del sindaco Piero Bitetti manifestandogli la volontà di un incontro. La fabbrica Nessun incontro è invece previsto al momento con i commissari dell’amministrazione straordinaria di Ilva (proprietà) e di Acciaierie d’Italia (gestore), né è in programma una visita allo stabilimento di Taranto, che invece l’altro candidato all’acquisto, il gruppo siderurgico indiano Jindal, ha effettuato nei giorni scorsi.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Flacks nelle prossime settimane a Taranto. Ilva, la cessione slitta ancora

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