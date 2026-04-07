Carburanti | prezzi ancora in risalita nelle prossime settimane ma sulla benzina non c’è emergenza Il vero rischio sarà il diesel

Negli ultimi tempi, i prezzi dei carburanti in Italia sono tornati a salire dopo un periodo di relativa stabilità. La benzina non mostra segni di emergenza, mentre il gasolio potrebbe rappresentare un vero rischio per le prossime settimane. L’aumento dei costi è attribuibile principalmente all’incremento del prezzo del petrolio, influenzato dal conflitto in Medio Oriente e dalla volatilità dei mercati energetici.

(Adnkronos) – Dopo una fase di relativa stabilizzazione, i prezzi di benzina e gasolio hanno ripreso a salire in Italia, spinti soprattutto dall’aumento del petrolio legato al conflitto in Medio Oriente e dalla volatilità dei mercati energetici. Secondo i dati più recenti, il prezzo medio della benzina è tornato intorno a 1,76 euro al litro, mentre il diesel si attesta sopra i 2 euro, dopo aver già sfiorato livelli record nelle settimane precedenti. Le previsioni per il mese di aprile e inizio maggio restano orientate ad una ulteriore crescita dei prezzi. Da un lato, il prezzo del greggio resterà sopra i 100 dollari al barile continuando a sostenere la crescita dei prezzi dei carburanti, dall’altro, si aggiungono fattori strutturali come la riduzione della capacità di raffinazione in Europa e una maggiore dipendenza dalle importazioni. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Leggi anche: Caro carburanti, taglio delle accise ma prezzi benzina e diesel salgono ancora: cosa succede Leggi anche: Caro carburanti, benzina stabile ma il diesel torna a salire: i prezzi aggiornati Temi più discussi: Gasolio, il prezzo aumenta ancora: l’ipotesi di una proroga dello sconto taglia accise; Carburanti, i prezzi salgono ancora: diesel sopra 2,1 euro. Le regioni più care; Prezzo carburanti ancora in aumento, appello Codacons al governo sullo sconto sulle accise in scadenza; Codacons, prezzi carburanti ancora in rialzo, benzina a 1,750 euro. CARO CARBURANTI Carburanti, prezzi ancora in salita: diesel oltre quota 2,1 euro al litro. Ecco le regioni più careCarburanti, prezzi ancora in salita: diesel oltre quota 2,1 euro al litro. Ecco le regioni più care Il governo proroga il taglio delle accise fino al 1° maggio, ma i rincari alla pompa non si fermano. statoquotidiano.it Carburanti, prezzi ancora in aumento: senza taglio accise diesel a livelli recordContinuano a salire, seppur con incrementi contenuti, i prezzi dei carburanti in Italia. A trainare i rincari è l’andamento delle quotazioni internazionali ... thesocialpost.it Il decreto Accise è stato prorogato, ma il prezzo alla pompa dei carburanti continua a crescere anche durante le feste: ieri, secondo i dati raccolti dall’Osservatorio sui prezzi del ministero delle Imprese, la benzina in modalità “self” costava 1,781 euro al litro (4 - facebook.com facebook Scattano le prime restrizioni per i carburanti degli aerei: cosa succede negli aeroporti italiani x.com