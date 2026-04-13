Il 730 di quest’anno vale oro per le famiglie detrazione al 19% fino a 1.000 euro a figlio Ma attenzione a scontrini e causali | senza tracciabilità il bonus sfuma
Quest’anno il modello 730 offre una detrazione fiscale del 19% fino a 1.000 euro per ogni figlio, ampliando le possibilità di risparmio per le famiglie. Tuttavia, sono fondamentali la corretta conservazione e la tracciabilità delle ricevute e delle causali, dato che senza queste il bonus rischia di essere revocato. La novità comporta un aumento delle richieste e una maggiore attenzione alla documentazione da presentare.
Si allarga la platea, si alza l'asticella del risparmio fiscale e si complica (un po') la gestione delle ricevute. La dichiarazione dei redditi di quest'anno segna un punto di svolta per il capitolo "famiglia e scuola". L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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