fisco con il nuovo 730 parte la corsa ai bonus dalla casa alla scuola

Con l'avvio del nuovo modello 730, i contribuenti si preparano a richiedere vari bonus, dai lavori in casa alle spese per l’istruzione. Tuttavia, per chi supera i 75 mila euro di reddito, si applica una soglia che limita le detrazioni sulle spese sostenute. La novità riguarda soprattutto le restrizioni ai benefici fiscali per determinate fasce di contribuenti.

La pubblicazione sul sito delle Entrate della versione finale del modello 730 rappresenta il primo passaggio ufficiale per iniziare a fare i conti con i bonus per la campagna dichiarativa 2026. Anche se lo start di fatto arriverà a fine aprile, quando i contribuenti potranno consultare nella propria area riservata la precompilata, tra i righi del modello (e soprattutto nelle istruzioni ) è possibile “rintracciare” alcune delle principali novità con cui fare i conti, soprattutto sulla partita di detrazioni e deduzioni che consentono di accedere ai rimborsi. Uno dei primi aspetti da considerare è la tagliola per i contribuenti con redditi superiori a 75mila euro. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

Dichiarazione dei redditi, novità e scadenze da rispettare: dal nuovo modello 730 alla stretta sui bonus

