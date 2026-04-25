firenze vandalizzata per la terza volta la targa in memoria di norma cossetto vittima delle foibe

A Firenze, nel giorno della Festa della Liberazione, è stata presa di mira per la terza volta la targa dedicata a Norma Cossetto, nota per essere vittima delle Foibe e insignita di una medaglia d'oro al valor civile. La targa si trova in un punto pubblico della città e questa mattina è stata trovata coperta da scritte e segni di danneggiamento. La vicenda si inserisce in una serie di atti di vandalismo che coinvolgono il monumento nel tempo.

Firenze, 25 aprile 2026 – Oltraggio nel giorno della Festa della Liberazione. Nella mattina del 25 aprile è stata vandalizzata a Firenze la targa dedicata a Norma Cossetto, vittima delle Foibe e medaglia d'oro al valor civile. È la terza volta in quattro mesi che la targa viene presa di mira dai vandali. A darne notizia l’assessora comunale all’Urbanistica, Caterina Biti, con un post pubblicato sui social. “Avevo in mente tutto altro tipo di messaggio per questo 25 aprile. Oggi, però, ci svegliamo così: con la vandalizzazione della targa di Norma Cossetto, vittima delle Foibe, medaglia d'oro al valor civile - scrive Biti - È la terza volta...🔗 Leggi su Lanazione.it

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