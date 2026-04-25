Firenze | vandalizzata nella notte targa di Norma Cossetto vittima della Foibe

Nella notte, una targa dedicata a Norma Cossetto, situata nel giardino a lei dedicato a Firenze, è stata danneggiata per la terza volta dall'inizio dell’anno. La targa, che ricorda la vittima delle foibe, è stata trovata gettata a terra. L’episodio si è verificato nel quartiere di Sorgane e si inserisce in una serie di atti vandalici avvenuti nel corso dei mesi.

FIRENZE – Gettata a terra, per la terza volta da inizio anno, la targa in memoria di Norma Cossetto a Firenze, nel giardino a lei intitolato, a Sorgane. A darne notizia sui social stamattina, 25 aprile 2026, è l’assessore alla toponomastica di Palazzo Vecchio Caterina Biti: “Avevo in mente tutto altro tipo di messaggio per questo 25 aprile-ha scritto sul suo profilo Facebook l’assessore alla toponomastica di Palazzo Vecchio, Caterina Biti-. Oggi, però, ci svegliamo così: con la vandalizzazione della targa di Norma Cossetto, vittima delle Foibe, medaglia d’oro al valor civile. È la terza volta dall’inizio dell’anno che risistemiamo questa targa: tre volte qualcuno scientemente ha scelto di violentare la memoria di questa donna e insieme a lei quella delle migliaia di vittime di una delle pagine più buie della storia”.🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Firenze: vandalizzata nella notte targa di Norma Cossetto, vittima della Foibe Notizie correlate Foibe, vandalizzata la targa di Norma Cossetto e bavaglio a MeniaMentre l'Italia si ricompatta nel ricordo del dramma delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata, c'è chi sceglie ancora una volta la via dell'insulto... Sorgane, di nuovo vandalizzata la targa a Norma Cossetto. “La memoria non si infanga”Un nuovo atto vandalico ha colpito il giardino di Sorgane intitolato a Norma Cossetto. Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Firenze, vandalizzata per la terza volta la targa per Norma Cossetto. Firenze, vandalizzata la targa in memoria di Norma Cossetto, vittima delle Foibe: è la terza voltaL'assessora Biti: «Per tre volte qualcuno scientemente ha scelto di violentare la memoria di questa donna e insieme a lei quella delle migliaia di vittime di una delle pagine più buie della storia» ... corrierefiorentino.corriere.it Liberazione, vandalizzata la targa dedicata a Norma Cossetto: è la terza volta nel 2026L’assessora Caterina Biti: Continueremo a ripristinare ogni singola targa, monumento, lapide che sarà vandalizzata ... firenzetoday.it