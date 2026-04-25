Fiori e dolciumi per Santa Zita I banchi colorano l’Anfiteatro Premiati gli allestimenti più belli

Ieri mattina in piazza Anfiteatro si è svolta l’inaugurazione della tradizionale Fiera di Santa Zita, dedicata alla patrona di Lucca. I banchi di fiori e dolciumi hanno colorato l’area, che ha ospitato anche una premiazione per gli allestimenti più belli. Dopo un’anteprima giovedì, l’evento continua con esposizioni e iniziative legate alla celebrazione. La manifestazione si svolge annualmente in questa piazza, attirando numerosi visitatori.

Dopo “l’antipasto” di giovedì, ieri mattina in piazza Anfiteatro è stata inaugurata ufficialmente la nuova edizione della tradizionale Fiera dei fiori e dei dolciumi di Santa Zita, l’evento dedicato alla patrona di Lucca. Una decina gli espositori – alcuni presenti all’appuntamento da più di 70 anni – che fino a lunedì saranno presenti alla mostra mercato, dove è già andata in scena la consueta premiazione dell’allestimento più bello. Il primo posto è andato alle Rose di Pinocchio di Ezio Bonini, seguito dalla Società agricola Carraia che da anni vive fianco a fianco con il centro diurno Anffass Terra Nostra e dove una ventina di ragazzi e ragazze con disabilità lavorano ogni giorno nelle serre, coltivando fiori e ortaggi.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Fiori e dolciumi per Santa Zita. I banchi colorano l’Anfiteatro. Premiati gli allestimenti più belli Notizie correlate Fiera di Santa Zita, strade chiuse per fare spazio a 200 banchiDomenica 26 aprile, dalle 8 alle 20, la zona della Foce ospiterà il tradizionale appuntamento con la fiera di Santa Zita. Un mondo senza violenza contro le donne: i disegni più belli degli studenti premiati in Questura a Bologna / VideoBologna, 9 marzo 2026 – Sono stati premiati in Questura i disegni vincitori della terza edizione del progetto 'Di-segni di non amore', rivolto alle... Altri aggiornamenti Temi più discussi: A Lucca torna la Fiera dei fiori e dei dolciumi di Santa Zita; Torna la Fiera di Santa Zita. Fiorisce piazza Anfiteatro; Ritorna la tradizionale Festa dei fiori e dei dolci di Santa Zita; Lucca: torna la fiera di Santa Zita -. Fiori e dolciumi per Santa Zita. I banchi colorano l’Anfiteatro. Premiati gli allestimenti più belliPrimo posto alle Rose di Pinocchio seguito dalla Società agricola Carraia-Anffass e da Garden Paoli. Cosentino (Confcommercio): Un evento tradizionalissimo che la nostra associazione organizza dal 19 ... lanazione.it Ritorna la tradizionale Festa dei fiori e dei dolci di Santa ZitaDal 23 al 27 aprile il centro storico di Lucca si tinge dei colori della primavera per ospitare la festa più attesa e sentita dai lucchesi ... luccaindiretta.it FOLLA IN PIAZZA ANFITEATRO a #Lucca PER IL VIA UFFICIALE ALLA FIERA DI SANTA ZITA: PREMIATI GLI ALLESTIMENTO FLOREALI PIU’ BELLI Dopo “l’antipasto” di giovedì, tanta gente venerdì mattina in piazza Anfiteatro per il via ufficiale all’edizione 2 - facebook.com facebook Cantieri e viabilità, weekend tra giro dell’Appennino e Fiera di Santa Zita: ecco tutte le chiusure, i divieti e i lavori fino al 30 aprile x.com