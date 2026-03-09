A Bologna, in occasione della terza edizione del progetto 'Di-segni di non amore', sono stati premiati i disegni vincitori realizzati da studenti delle scuole primarie e secondarie. La cerimonia si è svolta nella sede della Questura, dove sono stati riconosciuti i lavori più significativi tra quelli presentati. L’evento ha coinvolto studenti e rappresentanti delle istituzioni in un momento dedicato alla sensibilizzazione contro la violenza sulle donne.

Bologna, 9 marzo 2026 – Sono stati premiati in Questura i disegni vincitori della terza edizione del progetto ' Di-segni di non amore ', rivolto alle scuole primarie e secondarie. Il progetto, ricorda la Questura, è partito "il 25 novembre 2023 in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne, invita alla riflessione sui temi del 'non amore e non rispetto' e della 'contrapposizione tra amore e violenza ' e prevede che gli studenti realizzino disegni, fotografie o collage", con l'obiettivo di "sensibilizzare i giovani sul fenomeno della violenza di genere". Il progetto 'Di-segni di non amore' rivolto agli studenti delle scuole Ecco i ‘piccoli vincitori’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Un mondo senza violenza contro le donne: i disegni più belli degli studenti premiati in Questura a Bologna / Video

