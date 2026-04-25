Fiorentina-Sassuolo probabili formazioni e dove vederla in tv

La partita tra Fiorentina e Sassuolo è in programma dopo il pareggio della Fiorentina in trasferta, che ha portato la squadra a 36 punti in classifica. Con un margine di otto punti sulla Cremonese, i Viola cercano di rafforzare la posizione in classifica affrontando il Sassuolo. L'incontro sarà trasmesso in diretta televisiva e rappresenta un momento importante per entrambe le squadre in questa fase del campionato.

Dopo il pareggio di Lecce, la Fiorentina vede ormai sempre più vicina la linea della salvezza. I viola, forti dei 36 punti in classifica e di un margine di +8 sul terzultimo posto occupato dalla Cremonese, si preparano ad affrontare il Sassuolo con l’obiettivo di avvicinarsi ulteriormente alla.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Torino-Milan 2-3: gol e highlights | Serie A Notizie correlate Fiorentina vs Sassuolo, trentaquattresima giornata Serie A 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederlaGara valida per la trentaquattresima giornata del campionato italiano di Serie A 2025/2026. Leggi anche: Sassuolo-Inter: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Fiorentina-Sassuolo: probabili formazioni e statistiche; Probabile Formazione - 34° Giornata; Probabili formazioni Fiorentina-Sassuolo: chi gioca titolare e le ultime su Kean, Piccoli, Gosens, Berardi, Muric e Pinamonti; Fantacalcio, le probabili formazioni della 34ª giornata di Serie A 2025/26. Fiorentina-Sassuolo: pronostico, anteprima e probabili formazioniVicina alla salvezza nella massima serie, la Fiorentina può di fatto blindare la permanenza in Serie A battendo il Sassuolo domenica allo Stadio Franchi. I neroverdi, però, puntano a rovinare i piani ... calciodangolo.com Fiorentina-Sassuolo, probabili formazioni: torna Rugani, Brescianini pronto dal 1?Le probabili formazioni di Fiorentina e Sassuolo ... msn.com