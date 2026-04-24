Fiorentina vs Sassuolo trentaquattresima giornata Serie A 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Nella trentaquattresima giornata del campionato di Serie A 20252026 si affrontano Fiorentina e Sassuolo. La partita si gioca in un momento in cui i toscani cercano di ottenere la matematica salvezza, mentre gli emiliani mirano a consolidare la posizione tra le prime dieci in classifica. L'incontro sarà trasmesso su piattaforme televisive e streaming, con dettagli sulle probabili formazioni disponibili prima del calcio d'inizio.

Gara valida per la trentaquattresima giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. I viola cercano la matematica salvezza, mentre gli emiliani puntano a confermarsi tra le prime dieci della classifica. Fiorentina vs Sassuolo si giocherà domenica 26 aprile 2026 alle ore 12.30 presso lo stadio Franchi FIORENTINA VS SASSUOLO: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Pareggiando a Lecce nell’ultimo turno di campionato, i viola si sono avvicinati sensibilmente alla salvezza, proseguendo anche la striscia positiva di sei partite senza sconfitte. A cinque giornate dal termine, la squadra di Vanoli vanta un margine di 8 lunghezze di vantaggio sulla zona retrocessione.🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Fiorentina vs Sassuolo, trentaquattresima giornata Serie A 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla FANTACALCIO: CONSIGLI 25ª GIORNATA | Analisi partite e Indici di schierabilità su FantaLab Notizie correlate Frosinone vs Palermo, trentaquattresima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederlaGara valida per la trentaquattresima giornata del campionato italiano di Serie B 2025/2026. Pescara-Sampdoria, trentaquattresima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederlaGara valida per la trentaquattresima giornata del campionato italiano di Serie B 2025/2026. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Dove vedere Fiorentina-Sassuolo in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Fiorentina Sassuolo probabili formazioni: Berardi out, Pinamonti c'è. Kean in dubbio; Pronostico Fiorentina-Sassuolo 34ª Giornata Serie A 26.04.26; Quote retrocessione Serie A e scommesse salvezza. Probabili formazioni Fiorentina-Sassuolo: Piccoli contro Pinamonti, Balbo dal 1?Probabili formazioni Fiorentina Sassuolo - Dopo le partite del sabato, la 34^ giornata di Serie A riprenderà il giorno successivo ... fantamaster.it Fiorentina-Sassuolo, al Franchi bilancio pro viola. Grosso vince quello su VanoliLa Lega serie A ha pubblicato le statistiche della sfida tra Fiorentina e Sassuolo, domenica prossima alle 12.30 al Franchi. Nei 12 precedenti a Firenze tra le due squadre bilancio di 5 ... firenzeviola.it Vite Viola, la rubrica comica di Lorenzo Catalini, accende il dibattito sulla panchina della Fiorentina per la prossima stagione. Tra conferme, possibili cambi e nomi più o meno sorprendenti, il toto-allenatore continua a far discutere la piazza viola. Da Sarri a - facebook.com facebook Dopo le esperienze complicate con Atalanta e Fiorentina, Zaniolo si è ritrovato all’Udinese. L’intenzione è quella di proseguire insieme nell’immediato futuro dopo il riscatto dal Galatasaray #cronachedispogliatoio (1/5) x.com