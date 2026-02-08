Sassuolo-Inter | orario probabili formazioni e dove vederla in tv

Nella partita di oggi, domenica 8 febbraio, l’Inter torna in campo in Serie A. La squadra di Inzaghi sfida il Sassuolo al Mapei Stadium, con diretta su tv e streaming. È un’occasione importante per i nerazzurri di muovere la classifica.

(Adnkronos) – L’Inter di nuovo protagonista in Serie A. Oggi, domenica 8 febbraio, i nerazzurri affrontano il Sassuolo – in diretta tv e streaming – nella trasferta del Mapei Stadium, valida per la 24esima giornata di campionato. La squadra di Chivu è reduce dalla semifinale raggiunta in Coppa Italia grazie alla vittoria per 2-1 contro il Torino, mentre in Serie A, nell’ultimo turno, ha battuto la Cremonese 2-0 in trasferta. Il Sassuolo invece ha battuto il Pisa in trasferta 3-1. La sfida tra Sassuolo e Inter è in programma oggi, domenica 8 febbraio, alle 18. Ecco le probabili formazioni: Sassuolo (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

It’s ! @SerieA_EN: Sassuolo- #Inter Mapei Stadium, Reggio Emilia 18:00 CET / 12:00 EST x.com

MATCH DAY Sassuolo Inter Milan | Serie A - Round - 24 | Stadio Mapei Citta Del Tricolore | Sunday 08 February 2026 | GMT - 17:00 | BST - 18:00 #Sassuolo #SerieA #InterMilan #Inter #football #soccer #footflix #footflix90 #explore #viral #trending facebook