Fiocchi raddoppia i rappresentanti per la sicurezza | Segnale da seguire

Le organizzazioni sindacali di Fiocchi hanno annunciato un aumento dei rappresentanti per la sicurezza, portando il loro numero da tre a un livello superiore. Questa modifica riguarda le figure degli RLS, i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, e la decisione è stata comunicata ufficialmente come un risultato importante nel settore della tutela della salute sui luoghi di lavoro.