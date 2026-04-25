Fiocchi raddoppia i rappresentanti per la sicurezza | Segnale da seguire
Le organizzazioni sindacali di Fiocchi hanno annunciato un aumento dei rappresentanti per la sicurezza, portando il loro numero da tre a un livello superiore. Questa modifica riguarda le figure degli RLS, i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, e la decisione è stata comunicata ufficialmente come un risultato importante nel settore della tutela della salute sui luoghi di lavoro.
Con estrema soddisfazione, le organizzazioni sindacali presenti in Fiocchi comunicano di aver ottenuto un importante risultato in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: il numero degli RLS (Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza) passerà da 3, come previsto dalle normative.🔗 Leggi su Leccotoday.it
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