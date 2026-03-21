Epatite A in Campania | misure e regole da seguire quotidianamente per la sicurezza

In Campania si registra un aumento dei casi di epatite A, portando le autorità sanitarie a raccomandare alcune misure di prevenzione. Sono indicate pratiche di igiene personale e l’uso di acqua potabile sicura, mentre il vaccino rappresenta un’opzione disponibile per chi desidera proteggersi. Le regole da seguire sono essenziali per limitare la diffusione della malattia tra la popolazione locale.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. La Regione Campania si sta impegnando attivamente per affrontare l’attuale incremento dei casi di epatite A. Attraverso la Direzione Generale Salute, sono state implementate misure di sanità pubblica per garantire una risposta efficace e tempestiva a questo problema. Le principali strategie includono sorveglianza epidemiologica, gestione rapida dei casi e dei contatti, controlli sulla filiera alimentare e approfondimenti molecolari. Recentemente, è stato potenziato anche il programma di vaccinazione gratuita contro l’epatite A per le fasce di popolazione più a rischio. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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