Cloud sovrano in Europa | spesa raddoppia entro il 2026 aziende puntano su sicurezza e autonomia digitale da USA

La Commissione Europea ha annunciato che entro il 2026 la spesa per il cloud sovrano in Europa raddoppierà, arrivando a 12,6 miliardi di dollari, mentre molte aziende italiane puntano a rafforzare sicurezza e autonomia digitale per ridurre la dipendenza dagli Stati Uniti.

Cloud Sovrano: la Spesa Europea Raddoppia e l’Industria Tecnologica si Trasforma. La spesa europea per il cloud sovrano è destinata a raddoppiare nel 2026, raggiungendo i 12,6 miliardi di dollari. Questa impennata, prevista da analisi di mercato, è guidata dalla crescente necessità di proteggere i dati e ridurre la dipendenza dai fornitori tecnologici statunitensi, in un contesto geopolitico sempre più incerto. L’Europa punta a un ecosistema digitale più autonomo e sicuro. Un Cambio di Paradigma nel Cloud Computing. L’Europa sta vivendo una svolta significativa nel settore del cloud computing. Le aziende del continente, sempre più consapevoli dei rischi legati alla dipendenza tecnologica da oltreoceano, stanno accelerando gli investimenti in infrastrutture cloud definite “sovrane”.🔗 Leggi su Ameve.eu

In Europa, il mercato del cloud continua a crescere velocemente, superando il 20% all’anno.

Un tribunale canadese ha chiesto di poter accedere a dati archiviati su server in Francia e nel Regno Unito.

Argomenti discussi: Un tribunale canadese mette a rischio il cloud sovrano europeo: il caso Ovh; Cloud IaaS Sovrano, l'Europa nel 2027 spenderà più del Nord America; Cloud sovrano, la spesa IaaS 2026 a +35,6%, l'Europa traina; Intesa Sanpaolo guida la nuova stagione delle banche europee, dal cloud sovrano alla leadership industriale.

