A Monza c’è una nuova ondata di truffe telefoniche. I truffatori si spacciano per funzionari di banca o addetti delle pompe funebri, inventando storie drammatiche per spaventare le vittime. Nelle chiamate, cercano di convincere le persone a consegnare soldi o dati sensibili, sfruttando la paura e la confusione. La polizia avverte di stare attenti e di non cedere a queste truffe sempre più frequenti.

Monza, 12 febbraio 2026 – “Suo figlio ha avuto un grave incidente stradale, sua figlia è nei guai, suo nipote ora è in questura, lo hanno arrestato. c’è bisogno urgente di pagare, servono soldi o qui finisce male”. Nelle ultime settimane sono state denunciate diverse truffe telefoniche. A Giussano i carabinieri hanno denunciato un giovane che stava per sottrarre 11mila euro a una 85enne. Quasi tutte con lo stesso schema, chiamando da un numero anonimo e presentandosi come appartenenti alle Forze di polizia, avvocati, direttori delle Poste o impiegati di banche e, inventando problemi come finti arresti, finti incidenti stradali, necessità di operazioni mediche costose o, in generale, prospettando una situazione di pericolo per un famigliare o un amico, richiedono il versamento tramite bonifico di denaro, oppure la consegna in un posto concordato di monili d’oro o qualsiasi oggetto di valore per evitare al proprio parente o amico un danno più grave. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Monza: ondata di truffe telefoniche. Dai finti funzionari di banca agli addetti delle pompe funebri, tutti i trucchi utilizzati

Negli ultimi giorni, si sono registrati diversi tentativi di truffa tramite falsi SMS che imitano comunicazioni ufficiali dell’ospedale di Negrar.

I “cavallini” sono strumenti o persone utilizzate dalle bande di truffatori per ingannare gli anziani, spesso fingendo autorità o figure affidabili.

