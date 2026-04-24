Attenzione alle truffe | segnalazioni da cittadini di finti addetti Amia

Numerosi cittadini hanno segnalato la presenza di persone che si spacciano per addetti di una società di gestione dei rifiuti. Questi individui si presentano come incaricati di verificare la conformità dei sacchetti dell’umido, ma cercano di entrare negli appartamenti senza autorizzazione. Le autorità raccomandano di prestare attenzione e di verificare sempre l’identità di chi si presenta come operatore del settore.

Finti addetti Amia che, con la scusa di controllare la conformità dei sacchetti dell’umido, cercando di entrare in casa: attenzione alle truffe.A fronte di alcune segnalazioni di questo tipo da parte di cittadini, l'azienda mette in guardia e chiarisce che nessuna attività aziendale prevede la.🔗 Leggi su Veronasera.it

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