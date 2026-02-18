Odore persistente di marijuana scattano i controlli | trovate 43 piante in casa di un 27enne

Un odore forte di marijuana ha portato i carabinieri a controllare una casa a Castelli Calepio, dove hanno scoperto 43 piante coltivate illegalmente. Il proprietario, un ragazzo di 27 anni, è stato arrestato e portato in caserma. Durante la perquisizione, sono stati sequestrati anche circa mezzo chilo di sostanza stupefacente già pronta per la vendita. La scoperta ha messo in evidenza un’attività di coltivazione e spaccio nascosta tra le mura domestiche. La vicenda proseguirà in tribunale con nuove indagini.

L’OPERAZIONE. In manette un giovane domiciliato a Castelli Calepio, trovato e sequestrato anche mezzo chilo di droga. Nel pomeriggio di martedì 17 febbraio i carabinieri di Grumello del Monte sono intervenuti a Castelli Calepio dopo diverse segnalazioni arrivate da negozi della zona. Gli accertamenti hanno portato i militari a effettuare una perquisizione personale e domiciliare nei confronti del giovane, già noto alle forze dell’ordine. Complessivamente sono state sequestrate 43 piante di marijuana. Inoltre il 27enne è stato trovato in possesso di 142 grammi di cocaina, 165 grammi di hashish e 263 grammi di marijuana, per un quantitativo ritenuto ingente. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Odore persistente di marijuana, scattano i controlli: trovate 43 piante in casa di un 27enne Lo strano odore attira l'attenzione: in casa una piantagione di marijuanaUna famiglia di quartiere ha scoperto una piantagione di marijuana nascosta in casa. Leggi anche: Roma, in casa 15 piante di marijuana a Sacrofano: arrestato un 35enne, denunciate madre e sorella Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Odore persistente di marijuana, scattano i controlli: trovate 43 piante in casa di un 27enne; Castelli Calepio: nei guai per una coltivazione di marijuana in casa; Marijuana in casa, sequestrate 43 piante a Castelli Calepio. Odore persistente di marijuana, scattano i controlli: travate 43 piante in casa di un 27enneComplessivamente sono state sequestrate 43 piante di marijuana. Inoltre il 27enne è stato trovato in possesso di 142 grammi di cocaina, 165 grammi di hashish e 263 grammi di marijuana, per un ... ecodibergamo.it Casper Ruud: Agli US Open odore di marijuana ovunque, è fastidioso. Giochi e c’è chi fuma canneUS Open, abbiamo un problema. Come accaduto in passato, anche nell'edizione 2025 dello Slam americano bisogna registrare le lamentele dei tennisti per un curioso inconveniente. Un persistente e acre ... fanpage.it Da almeno una settimana, i vicini di casa segnalavano la presenza di un odore persistente nella tromba delle scale di un edificio nel centro di Cuneo. Questa mattina, quando vigili del fuoco e ... facebook