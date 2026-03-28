Festa del cioccolato Roberta Bruzzone Operetta e vino | il week-end in città

Nel fine settimana a Bergamo si svolgono diverse iniziative, tra cui una festa del cioccolato, eventi legati a Roberta Bruzzone, spettacoli di operetta e degustazioni di vino. La città si anima con attività culturali e ricreative che coinvolgono vari spazi pubblici e locali. Sono previsti appuntamenti per diverse fasce di pubblico, con ingressi e orari specifici per ciascun evento.

Sono diverse le iniziative organizzate nel fine-settimana a Bergamo. Fra gli appuntamenti spicca la Festa del cioccolato in Piazza Cittadella (Bergamo Alta), la fiera mercato dei vini “Divino Bergamo” alla Promoberg, i disegnatori Claudio Sciarrone (sabato) e Lorenzo Pastrovicchio (domenica) alla fumetteria Funside Bergamo per i trent’anni di PK, Roberta Bruzzone al Teatro Donizetti (sabato) e lo spettacolo “La Bajadera” al Donizetti (domenica) per la Stagione di Operetta. Da annotare, inoltre, la festa delle mammole – sagra del carciofo al Piazzale degli Alpini, lo spettacolo “Sunshine” al San Giorgio (sabato), teatro per bambini e altro ancora. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Articoli correlati Leggi anche: Festa del cioccolato, Atalanta-Parma, Prosa e pizzoccheri: il week-end in città Leggi anche: La febbre del sabato sera, Laura Pepe, Atalanta-Torino e Operetta: il week-end in città Altri aggiornamenti su Festa del cioccolato Roberta Bruzzone... Discussioni sull' argomento Festa del cioccolato, Roberta Bruzzone, Operetta e vino: il week-end in città; Weekend in dolcezza. Torna Choco Varchi. Festa del cioccolato, Roberta Bruzzone, Operetta e vino: il week-end in cittàDa annotare, inoltre, la festa delle mammole – sagra del carciofo al Piazzale degli Alpini, lo spettacolo Sunshine al San Giorgio (sabato), teatro per bambini e altro ancora. Ecco la panoramica ... bergamonews.it Torna la Festa del cioccolato: week-end di gusto in Piazza CittadellaDa venerdì 27 a domenica 29 marzo in Piazza Cittadella, a Bergamo (Città Alta) torna la Festa del cioccolato. Tre giorni dedicati al gusto e all’artigianalità, con degustazioni e i migliori maestri ... bergamonews.it ACIREALE, AL PALAVOLCAN LA 4ª FESTA DI PRIMAVERA: INCLUSIONE, SPORT E SOLIDARIETÀ AL CENTRO DELL’EVENTO Domani mattina, dalle 09:30 alle 14:00, il PalaVolcan ospiterà la quarta edizione della Festa di Primavera, un appuntamento or - facebook.com facebook