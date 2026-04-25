Un uomo multato di 544 euro durante il lockdown per aver visitato la fidanzata di notte ha visto annullarsi la sanzione. Il Tribunale di Pesaro ha stabilito che le regole applicate per la multa non erano corrette, e ha così disposto la cancellazione della sanzione. La vicenda riguarda un fermo notturno in pieno coprifuoco durante il periodo di restrizioni legate alla pandemia.

Multa da 544 euro per una visita notturna alla fidanzata in pieno lockdown: cancellata. Il Tribunale di Pesaro dà ragione a un automobilista fermato di notte in pieno ‘coprifuoco’ a causa del Covid e mette sotto accusa le regole usate per sanzionarlo. La vicenda risale al 17 novembre 2020. Sono le 1,55 quando una pattuglia della Polizia Stradale ferma un’auto a Mondolfo. Alla domanda sul motivo dello spostamento, l’uomo risponde che stava tornando da Fabriano ed era stato dalla fidanzata. In un’altra condizione non ci sarebbe stato niente di strano ma in quei giorni non bastava come risposta per evitare una sanzione. Non si trattava di lavoro, non c’era un’urgenza sanitaria, e così scatta il verbale e in seguito anche l’ordinanza di ingiunzione da parte della Prefettura da 544 euro.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Fidanzato multato nel lockdown. Annullata sanzione da 544 euro

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