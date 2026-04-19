Totem illegali nascosti nel bar | sanzione da 40.000 euro e chiusura

Durante un controllo nelle aree di Acireale e Valverde, sono state trovate apparecchiature per il gioco non autorizzate nascoste all’interno di un bar-tabacchi. L’intervento ha portato alla sanzione di 40.000 euro e alla sospensione dell’attività. Le forze dell’ordine hanno sequestrato i totem illegali, che erano stati occultati all’interno del locale. L’operazione rientra in una serie di controlli contro il gioco illecito nella zona.

Un'operazione di controllo mirata tra le zone di Acireale e Valverde ha portato alla scoperta di apparecchiature per il gioco non autorizzate, nascoste all'interno di un bar-tabacchi. Gli agenti della squadra polizia amministrativa del commissariato di Acireale hanno individuato quattro totem elettronici celati in uno sgabuzzino, la cui destinazione d'uso era mascherata da una segnaletica che indicava un deposito di bevande. L'inganno del deposito bevande e le sanzioni pecuniarie Il tentativo di .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Totem illegali nascosti nel bar: sanzione da 40.000 euro e chiusura Notizie correlate Leggi anche: Sequestrate slot illegali nel bar, multa da 33mila euro al titolare Valcamonica, sanzione da 1,5 milioni per scavi illegali nel boscoI Carabinieri Forestali di Brescia hanno intercettato una gestione illegale di un sito estrattivo ad Ossimo, in Valcamonica, dove l’attività di scavo...