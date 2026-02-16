Colta da malore provoca incidente tra due auto | donna in codice rosso al Ruggi

Una donna ha avuto un malore mentre guidava, causando lo scontro tra due auto a Pontecagnano. La collisione è avvenuta questa mattina in via Verdi, quando la donna alla guida di una Fiat Seicento grigia ha perso il controllo della vettura. La donna è stata trasportata in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Ruggi. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine, che stanno verificando le cause dell’accaduto.

Paura, questa mattina, in via Verdi a Pontecagnano, dove due auto (Fiat Seicento grigia e Ford Fusion) si sono scontrate per cause in corso di accertamento. Sembra che la conducente della Fiat Seicento abbia avuto un arresto cardiocircolatorio prima di andare ad urtare l'altra vettura. Sul posto sono giunti i sanitari della Vopi che l'hanno rianimata sul posto e poi trasportata in codice rosso al pronto soccorso del "Ruggi d'Aragona" di Salerno.