Pofi Bomboklat festival musica cultura e resistenza
Il 25 aprile si svolge a Pofi il Bomboklat festival, un evento che combina musica e cultura. L’appuntamento è fissato per le 12, con una giornata dedicata a momenti di intrattenimento e riflessione. L’iniziativa si inserisce nel calendario locale e vede la partecipazione di diverse realtà artistiche e culturali della zona. La manifestazione si svolge in un’area all’aperto e si protrae nel pomeriggio.
Il 25 aprile appuntamento con il Bomboklat festival a Pofi: Musica, Cultura e Resistenza con inizio alle ore 12.30!Cosa troverete?• 12h di musica• Food & Drink area (pranzo & cena)• Sound System powered by @bluezonehifi• Apertura Museo Preistorico di Pofi “P. Fedele”• Street market & vinyl.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Notizie correlate
Leggi anche: Il Festival di Sanremo “sale” al Colle, Mattarella: musica pop è cultura
Festival Sanremo, Mattarella: "Musica leggera e pop sono parte integrante della cultura italiana" – Il video(Agenzia Vista) Roma, 13 febbraio 2026 "La musica leggera, la musica pop, fanno parte del patrimonio culturale italiano.