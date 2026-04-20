Pofi Bomboklat festival musica cultura e resistenza

Il 25 aprile si svolge a Pofi il Bomboklat festival, un evento che combina musica e cultura. L’appuntamento è fissato per le 12, con una giornata dedicata a momenti di intrattenimento e riflessione. L’iniziativa si inserisce nel calendario locale e vede la partecipazione di diverse realtà artistiche e culturali della zona. La manifestazione si svolge in un’area all’aperto e si protrae nel pomeriggio.