Festival Euritmia Mediterranea

Dal 25 al 30 aprile, il comune di Colle sarà teatro di un evento culturale internazionale che coinvolgerà diverse location, tra cui strade, piazze e il Teatro del Popolo. Si terrà la seconda edizione del Festival Euritmia Mediterranea, promosso dall’associazione Euritmia Mediterranea ETS. L’evento prevede spettacoli e iniziative nel contesto di un progetto che si svolge in più giorni e in vari spazi pubblici.

Dal 25 al 30 aprile Colle si trasforma in un palcoscenico diffuso: strade, piazze e il Teatro del Popolo ospiteranno la seconda edizione del , progetto culturale internazionale promosso da Euritmia Mediterranea ETS. Con il patrocinio del Comune e della Regione Toscana, ma anche del Cesvot, l’apertura sarà affidata alla passeggiata musicale di Bandão. Il 25 aprile proseguirà con il concerto in piazza di Baro Drom Orkestar, tra world music e sonorità balcaniche, in un clima di festa dedicato alla Liberazione e alla pace. Il 26 aprile, tra arte di strada diffusa e appuntamenti teatrali, la città continuerà a essere animata da musica e spettacoli. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Festival Euritmia Mediterranea Paragon, Cancellato spiato insieme a MediterraneaCimici e bari I pm di Napoli e Roma: «Intrusioni avvenute tutte lo stesso giorno». Al via Matera capitale mediterranea della culturaLe aree interne del Mezzogiorno unite da trame invisibili all’altra sponda del Mediterraneo. Argomenti più discussi: Festival Euritmia Mediterranea; Grande Festa della Liberazione e Notte del Mediterraneo a Colle di Val D’Elsa per Euritmia Mediterranea Festival 2026; Concerti e festival in Italia: calendario 2026 (date aggiornate); Le avventure di Pinocchio al Teatro del Popolo di Colle di Val D’Elsa. Doppio appuntamento a Colle Val d' Elsa (SI), domenica 26 aprile 2026, all' interno del Festival Euritmia Mediterranea: - L' ARTE DI RACCONTARE - seminario esperienziale, dalle 9.30 alle 17.30 - LE CHIAVI D'ORO DELLE FIABE - narrazione teatrale, alle or - facebook.com facebook