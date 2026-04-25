Festa per l’oro paralimpico di Jacopo Luchini il campione dà una medaglia allo zio | Sei il mio idolo

A dieci anni dalla medaglia d’argento vinta alle Olimpiadi di Rio 2016, il parco di Villa Giamari a Montemurlo si è riempito ieri sera per un evento dedicato a celebrare il successo di Jacopo Luchini, atleta paralimpico della zona. Luchini ha partecipato alla festa insieme alla famiglia, e durante l’evento ha consegnato una medaglia allo zio, definendolo “il suo idolo”. La serata ha visto la partecipazione di diversi residenti e appassionati.

Montemurlo (Prato), 25 aprile 2026 – A dieci anni esatti dall’argento alle Olimpiadi di Rio 2016 di Marco Innocenti, il parco di Villa Giamari a Montemurlo ha ospitato ieri sera un’altra grande festa per celebrare l’oro paralimpico conquistato da un altro grande montemurlese, Jacopo Luchini. Come lo fu dieci anni fa il 10 agosto, il 13 marzo 2026 resterà una data importante per Montemurlo: un cerchio che si chiude nel migliore dei modi per Jacopo Luchini. Dopo tante vittorie sfiorate, i Giochi invernali paralimpici Milano Cortina 2026 lo hanno finalmente portato sul gradino più alto del podio. Un sogno che si avvera, perché, nonostante...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Festa per l’oro paralimpico di Jacopo Luchini, il campione dà una medaglia allo zio: “Sei il mio idolo” Notizie correlate Montemurlo celebra il suo campione paralimpico Jacopo Luchini: arriva la festa a Villa GiamariMontemurlo (Prato), 22 aprile 2026 – Il Comune di Montemurlo celebra l’oro paralimpico conquistato lo scorso 13 marzo da Jacopo Luchini nello... Paralimpiadi, Jacopo Luchini vince la medaglia d’oro nello snowboard: nuovo record per l’ItaliaJacopo Luchini ha vinto la medaglia d’oro nella gara di snowboard banked slalom SB-UL alle Paralimpiadi di Milano Cortina. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Luchini, festa da campione. Montemurlo celebra l’Oro. L’aperitivo a Villa Giamari; Montemurlo celebra il suo campione paralimpico Jacopo Luchini: festa a Villa Giamari; Sportivo dell’anno, il 27 aprile al via XIV edizione con tanti ospiti; Montemurlo celebra il suo campione paralimpico Jacopo Luchini: arriva la festa a Villa Giamari. Festa per l’oro paralimpico di Jacopo Luchini, il campione dà una medaglia allo zio: Sei il mio idoloFesta a Montemurlo, presente anche l’olimpionico Innocenti. Lo snowboarder ha donato la pettorina al suo preparatore atletico Edoardo Bessi ... lanazione.it L’impresa di Jacopo Luchini, oro nello snowboard alle Paralimpiadi. A Montemurlo scoppia la festaCortina, 13 marzo 2026 – Gli mancava solo una medaglia paralimpica, come ciliegina sulla torta di una carriera che lo ha visto spesso primeggiare e vincere praticamente tutto quello che c'era da ... lanazione.it https://andreaballi3.wixsite.com/newsmetropolitane/post/montemurlo-celebra-il-suo-campione-paralimpico-jacopo-luchini-festa-a-villa-giamari - facebook.com facebook