Paralimpiadi Jacopo Luchini vince la medaglia d’oro nello snowboard | nuovo record per l’Italia

Jacopo Luchini ha conquistato la medaglia d’oro nello snowboard banked slalom SB-UL durante le Paralimpiadi di Milano Cortina. La sua vittoria segna anche un nuovo record per l’Italia in questa disciplina. La gara si è svolta oggi, con Luchini che ha superato gli altri concorrenti dimostrando abilità e determinazione. La medaglia d’oro viene assegnata dopo la conclusione delle eliminatorie e delle finali.

Jacopo Luchini ha vinto la medaglia d'oro nella gara di snowboard banked slalom SB-UL alle Paralimpiadi di Milano Cortina. Per l'Italia è il quarto oro a questa edizione delle Paralimpiadi invernali, nuovo record assoluto per i colori azzurri.. Il totale delle medaglie italiane a Milano Cortina sale così a quota 11. Luchini, 35enne di Montemurlo, ha trionfato battendo i due cinesi Pengyao Wang e Zihao Jiang, grazie soprattutto a una grande prima manche, che gli ha permesso di guadagnare il vantaggio cronometrico poi difeso nella seconda discesa. Dopo le 8 medaglie iridate (tra cui due ori), alla terza partecipazione ai Giochi è arrivata anche la prima medaglia paralimpica, subito del metallo più prezioso.