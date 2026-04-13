Ungheria Magyar dopo la vittoria | Abbiamo liberato il Paese
A Budapest, migliaia di persone si sono riunite per celebrare la vittoria elettorale del leader di Tisza. Durante il comizio, il rappresentante ha affermato di aver modificato il governo precedente e di aver liberato l’Ungheria. La manifestazione si è svolta in un clima di entusiasmo, con i sostenitori che hanno applaudito le dichiarazioni del leader. Nessun dettaglio è stato fornito sui risultati ufficiali delle elezioni o sui prossimi passi politici.
(LaPresse) – A Budapest, una folla entusiasta ha accolto la vittoria di Péter Magyar alle elezioni. Il leader di Tisza ha dichiarato: “Abbiamo cambiato il regime di Orbán, abbiamo liberato l’Ungheria.” I festeggiamenti sono esplosi nelle strade della capitale, con clacson e cori contro il governo in carica. Con una partecipazione record del 80%, gli elettori ungheresi hanno decretato la sconfitta del premier Viktor Orbán, che ha governato per 16 anni, scegliendo un’alternativa pro-europea. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong...🔗 Leggi su Lapresse.it
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