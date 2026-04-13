Ungheria Magyar dopo la vittoria | Abbiamo liberato il Paese

A Budapest, migliaia di persone si sono riunite per celebrare la vittoria elettorale del leader di Tisza. Durante il comizio, il rappresentante ha affermato di aver modificato il governo precedente e di aver liberato l’Ungheria. La manifestazione si è svolta in un clima di entusiasmo, con i sostenitori che hanno applaudito le dichiarazioni del leader. Nessun dettaglio è stato fornito sui risultati ufficiali delle elezioni o sui prossimi passi politici.