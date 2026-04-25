festa di primavera a casola valsenio sfilano i tre carri seri

Oggi pomeriggio alle 15.30, le strade di Casola Valsenio vedranno sfilare tre carri allegorici durante la Festa di Primavera, preceduti da una banda musicale. I carri sono stati preparati per l’evento e sfileranno lungo il percorso cittadino, attirando l’attenzione dei presenti. La manifestazione si svolge nel centro del paese e coinvolge diversi partecipanti e spettatori della zona.

Preceduti da una banda, sfileranno oggi pomeriggio alle 15.30 per le vie di Casola Valsenio i tre imponenti carri allegorici della Festa di Primavera. Carri in legno e gesso alti fino a otto o nove metri: su ognuno una ventina di figuranti in costumi originali realizzati per concorrere, insieme alla struttura e allegorie fisse, a lanciare alla piazza un’idea, un monito, una riflessione, una soluzione sui grandi problemi che interessano la società (nella foto, un carro della scorsa edizione). Temi che verranno svelati solo oggi pomeriggio con una relazione secondo una tradizione centenaria che i giovani delle tre società– Extra, Sisma e Nuova Peschiera – hanno accettato e fatta propra, come le tecniche di costruzione e gli argomenti che fanno dei carri ‘seri’ casolani un unicum che non ha eguali in Italia e forse in Europa.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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