Casola Valsenio qui c’è un Consiglio senza opposizioni

A Casola Valsenio, il consiglio comunale si riunisce senza opposizione per la prima volta in 80 anni di storia. La causa è la presentazione di una sola lista alle ultime elezioni, quella di centrosinistra, che ha ottenuto tutti i seggi disponibili. Questa situazione sorprende gli abitanti, abituati a un dibattito più acceso e a confronti tra diverse forze politiche.

In ottanta anni di vita amministrativa è la prima volta che nel consiglio comunale di Casola Valsenio non è presente la minoranza di opposizione essendo stata presentata solo la lista di centro sinistra alle ultime elezioni comunali. Si potrebbe pensare che il consiglio comunale proceda sul velluto di una tranquilla vita amministrativa: non è proprio così, come spiega il sindaco Maurizio Nati: "La funzione della minoranza non è solo di controllo ed eventualmente di contestazione riguardo alle decisioni della maggioranza, ma anche di portare nelle discussioni consigliari le istanze dei cittadini che non si riconoscono nella maggioranza".