Festa della liberazione Mezzetti Anpi | Trump e Netanyahu autocrati saranno esecrati dalla storia
Viterbo ha commemorato il 25 aprile, anniversario dell’evento che ha segnato la liberazione dall’occupazione nazifascista, con momenti di memoria e partecipazione pubblica. Quest’anno si è raggiunto l’81esimo anniversario dalla fine della seconda guerra mondiale in Italia. Durante le cerimonie, è intervenuto un rappresentante dell’Associazione Partigiani, che ha sottolineato le sfide attuali legate ai regimi autoritari. Nel frattempo, una figura politica ha commentato le recenti posizioni di alcuni leader internazionali definendoli autocrati.
Viterbo celebra il 25 aprile tra memoria, partecipazione e impegno civile. È il Giorno della Festa della liberazione dal nazifascismo, Giunta quest'anno all'81esimo anniversario. La ricorrenza ha visto una grande affluenza di cittadini al Sacrario: giovani, studenti, famiglie, i migranti del.🔗 Leggi su Viterbotoday.it
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