Colleferro Festa della Liberazione L’Amministrazione comunale in collaborazione con la sezione Anpi propongono una serie di eventi Il programma

In occasione della Festa della Liberazione, il Comune di Colleferro ha predisposto una serie di eventi in collaborazione con la sezione locale dell'Anpi. Sono previsti incontri pubblici, commemorazioni e iniziative culturali distribuite nel corso della giornata. La manifestazione si svolge in diversi luoghi della città e coinvolge rappresentanti istituzionali, associazioni e cittadini. La programmazione è stata comunicata ufficialmente dall’amministrazione comunale e dall’Anpi.

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