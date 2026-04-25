Festa della liberazione Mezzetti Anpi | Trump e Netanyahu autocrati saranno esecrati dalla storia | FOTO

A Viterbo si è svolta la celebrazione dell’81esimo anniversario della Festa della Liberazione, giornata che ricorda la liberazione dal nazifascismo. La manifestazione ha visto la partecipazione di cittadini e rappresentanti delle istituzioni, con momenti dedicati alla memoria storica e all’impegno civile. Durante l’evento, sono stati ricordati i fatti del passato e sottolineata l’importanza di mantenere viva la memoria di quegli eventi.