Festa della liberazione Mezzetti Anpi | Trump e Netanyahu autocrati saranno esecrati dalla storia | FOTO
A Viterbo si è svolta la celebrazione dell’81esimo anniversario della Festa della Liberazione, giornata che ricorda la liberazione dal nazifascismo. La manifestazione ha visto la partecipazione di cittadini e rappresentanti delle istituzioni, con momenti dedicati alla memoria storica e all’impegno civile. Durante l’evento, sono stati ricordati i fatti del passato e sottolineata l’importanza di mantenere viva la memoria di quegli eventi.
Viterbo celebra il 25 aprile tra memoria, partecipazione e impegno civile. È il Giorno della Festa della liberazione dal nazifascismo, Giunta quest'anno all'81esimo anniversario. La ricorrenza ha visto una grande affluenza di cittadini al Sacrario: giovani, studenti, famiglie, i migranti del.🔗 Leggi su Viterbotoday.it
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25 aprile, Festa della Liberazione. Tanti auguri, Italia x.com