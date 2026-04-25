Festa della Liberazione | in Risiera si celebra la cerimonia ufficiale fuori sfila il corteo antifascista VIDEO

Oggi, alle 11, si è svolta la cerimonia ufficiale in occasione della Festa della Liberazione presso la Risiera di San Sabba, con la partecipazione di autorità e circa un migliaio di cittadini. Contestualmente, fuori dalla struttura, si è svolto un corteo antifascista che ha attraversato le vie circostanti. La giornata ha visto il coinvolgimento di gruppi e rappresentanti istituzionali in un evento che ricorda i momenti storici legati alla liberazione.

In occasione della Festa della Liberazione, questa mattina alle 11 si è celebrata la consueta cerimonia all'interno della Risiera di San Sabba, alla quale hanno partecipato le autorità locali e oltre un migliaio di cittadini. Dall'esterno del monumento, invece, verso mezzogiorno è partito il.🔗 Leggi su Triesteprima.it Notizie correlate Sarmato celebra la Festa della Liberazione tra memoria, partecipazione e impegno antifascistaIl Comune di Sarmato si prepara a celebrare la Festa della Liberazione con un programma articolato che unisce memoria storica, partecipazione della... Salerno celebra l’81° anniversario della Liberazione: cerimonia istituzionale e corteo sul CorsoSi è svolta questa mattina a Salerno la cerimonia ufficiale per l’81° anniversario della Festa della Liberazione, coordinata dalla Prefettura di... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Festa della Liberazione 2026; Festa della Liberazione; Festa della Liberazione 2026 - Eventi 25 Aprile; 25 aprile, Festa della Liberazione: eventi e manifestazioni in programma in Italia. 25 aprile 2026, perchè si festeggia la Festa della Liberazione: significato, storia ed eventi oggiOggi, sabato 25 aprile 2026, l'Italia celebra la Festa della Liberazione. Origine, significato, cosa successe nel 1945 ed eventi in Friuli Venezia Giulia e Veneto. nordest24.it Buon 25 aprile 2026: frasi, citazioni e immagini per la Festa della LiberazioneBuon 25 aprile 2026: frasi, citazioni e immagini per la Festa della Liberazione in programma oggi. Tutte le informazioni nel dettaglio ... tpi.it 25 aprile, Festa della Liberazione. Tanti auguri, Italia x.com 25 APRILE – FESTA DELLA LIBERAZIONE Oggi celebriamo la libertà. - facebook.com facebook