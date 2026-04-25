25 Aprile 2026 | Festa della Liberazione memoria viva della democrazia italiana

Il 25 aprile 2026 si è celebrato il 81° anniversario della Festa della Liberazione, una data che ricorda la fine dell’occupazione nazifascista e l’inizio della ricostruzione democratica nel paese. Le cerimonie ufficiali hanno coinvolto rappresentanti istituzionali e cittadini, con momenti di commemorazione e riflessione sulla storia di quegli anni. La giornata si è svolta in diverse città italiane, con eventi pubblici dedicati alla memoria di quegli eventi fondamentali.

Dalla fine dell’occupazione nazifascista alla costruzione della Repubblica: perché il 25 aprile resta una data fondamentale per l’Italia. Oggi, 25 aprile, l’Italia celebra la Festa della Liberazione, una delle ricorrenze civili più importanti del Paese. Una data che segna la fine dell’occupazione nazifascista e la vittoria della Resistenza, aprendo la strada alla nascita della Repubblica e ai valori democratici su cui si fonda lo Stato italiano. Le origini storiche del 25 aprile. Il 25 aprile 1945 il Comitato di Liberazione Nazionale proclamò l’insurrezione generale contro le forze naziste e fasciste ancora presenti nel Nord Italia. In città simbolo come Milano e Torino, i partigiani riuscirono a liberare i territori prima ancora dell’arrivo degli Alleati.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - 25 Aprile 2026: Festa della Liberazione, memoria viva della democrazia italiana 25 aprile spiegato bene dalla Liberazione al valore della libertà e della vita democratica Notizie correlate 25 aprile, memoria divisa: tra Liberazione e guerra civile, il difficile equilibrio della storia italianaOgni anno il 25 aprile — la Festa della Liberazione — torna a interrogare la coscienza collettiva dell’Italia. Festa della Liberazione, Genova celebra il 25 Aprile tra memoria, arte e cultura: il programmaIn occasione dell’81° Anniversario della Liberazione, Genova celebrerà il 25 Aprile con il tradizionale programma di cerimonie istituzionali che,... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Festa della Liberazione 2026; 25 aprile - Festa della Liberazione; 25 aprile, Festa della Liberazione: eventi e manifestazioni in programma in Italia; 25 aprile 2026: tutte le piazze della Liberazione. Buon 25 aprile 2026, le immagini e le gif più belle da inviare per gli auguri della Festa della LiberazioneIl 25 aprile 2026 l'Italia celebra la Festa della Liberazione, la festa nazionale che ricorda la liberazione dal nazifascismo e la rinascita democratica ... fanpage.it Buon 25 aprile 2026: frasi, citazioni e immagini per la Festa della LiberazioneBuon 25 aprile 2026: frasi, citazioni e immagini per la Festa della Liberazione in programma oggi. Tutte le informazioni nel dettaglio ... tpi.it Oggi 25 aprile celebriamo la Festa della Liberazione Una data che segna la fine dell’occupazione nazifascista in Italia nel 1945 e la riconquista della libertà, dei diritti e della dignità umana. Il cinema, come la memoria, non racconta solo i grandi eventi, - facebook.com facebook 25 aprile 2026 - Festa della Liberazione: in occasione dell’81° anniversario della Liberazione, una rassegna di iniziative con momenti di commemorazione Info, iniziative ed eventi: comune.firenze.it/novita/notizie… #25Aprile #25Aprile2026 #Resistenza # x.com