Il supermercato si schiera a fianco dell' Anpi | Libertà e democrazia valori condivisi
Un supermercato ha annunciato che chiuderà i punti vendita il 25 aprile e il 1° maggio, giorni in cui si celebrano la liberazione e la lotta per i diritti civili. Contestualmente, l’azienda ha dichiarato il proprio sostegno all’Associazione nazionale partigiani d’Italia, sottolineando l’importanza dei valori di libertà e democrazia. La decisione si inserisce in un gesto di apertura verso le commemorazioni di queste ricorrenze.
Coop Alleanza 3.0, dopo aver annunciato la chiusura dei supermercati per il 25 aprile e il primo maggio, si schiera a sostegno dell’Associazione nazionale partigiani d’Italia (Anpi) e le sue attività all’insegna dei valori di libertà e democrazia. In questa direzione è andata la donazione svolta.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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