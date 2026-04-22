Il supermercato si schiera a fianco dell' Anpi | Libertà e democrazia valori condivisi

Un supermercato ha annunciato che chiuderà i punti vendita il 25 aprile e il 1° maggio, giorni in cui si celebrano la liberazione e la lotta per i diritti civili. Contestualmente, l’azienda ha dichiarato il proprio sostegno all’Associazione nazionale partigiani d’Italia, sottolineando l’importanza dei valori di libertà e democrazia. La decisione si inserisce in un gesto di apertura verso le commemorazioni di queste ricorrenze.