Festa della Liberazione il monito di Leccese | La Resistenza è scomoda ma necessaria

In occasione dell’81° anniversario della Festa della Liberazione, il sindaco di Bari ha preso la parola al Sacrario militare dei Caduti d’Oltremare. Ha sottolineato il significato di quel giorno, ricordando come la guerra abbia influenzato la città e il territorio circostante. La sua visita ha voluto essere un momento di riflessione sul valore della Resistenza e sulla sua presenza ancora oggi.

Nel giorno dell’81° anniversario della Liberazione, il sindaco di Bari Vito Leccese è intervenuto al Sacrario militare dei Caduti d’Oltremare, ricordando il peso della guerra sul territorio e il ruolo svolto dal capoluogo pugliese.“La fine della guerra fu la fine di un’agonia che Bari e la Puglia.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Roma Capitale celebra l’anniversario della Liberazione con la Festa della Resistenza 2026Cosa: IV edizione della “Festa della Resistenza”, con un palinsesto di oltre 100 appuntamenti tra lectio, teatro, proiezioni, musica e dibattiti. Foibe: Lorenzin, 'riflessione scomoda ma necessaria'Roma, 10 feb (Adnkronos) - "La riflessione di oggi sulle foibe e sull'esodo istriano-dalmata non è solo storia: è memoria viva. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Festa della Liberazione 2026 / Notizie / Novità / Homepage; Festa della Liberazione 2026; Festa della Liberazione; 25 aprile - Festa della Liberazione. 25 aprile 2026, perchè si festeggia la Festa della Liberazione: significato, storia ed eventi oggiOggi, sabato 25 aprile 2026, l'Italia celebra la Festa della Liberazione. Origine, significato, cosa successe nel 1945 ed eventi in Friuli Venezia Giulia e Veneto. nordest24.it Festa della Liberazione, perché si celebra il 25 aprileIl 25 aprile di ogni anno si celebra in Italia la Festa della Liberazione, un anniversario molto significativo nella storia italiana perché commemora la liberazione dell’Italia dal nazifascismo, con l ... ansa.it 25 APRILE – FESTA DELLA LIBERAZIONE Oggi celebriamo la libertà. - facebook.com facebook Ci uniamo alle celebrazioni della Festa della Liberazione, consapevoli e orgogliosi del ruolo che il popolo ebraico ha rivestito in questo evento fondamentale per la storia dell’Italia. Infatti non tutti sanno che, durante la Seconda Guerra Mondiale, donne e uomi x.com