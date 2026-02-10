Foibe | Lorenzin ' riflessione scomoda ma necessaria'

La ministra Lorenzin mette in guardia: parlare delle foibe e dell’esodo istriano-dalmata non è solo un esercizio di storia, ma una cosa che riguarda ancora oggi. Ricorda che questa riflessione è una memoria viva, da non lasciar cadere nel passato. La discussione, dice, è scomoda ma fondamentale per capire il presente.

Roma, 10 feb (Adnkronos) - "La riflessione di oggi sulle foibe e sull'esodo istriano-dalmata non è solo storia: è memoria viva. È il racconto di mia nonna, riuscita ad andarsene solo nel 1950 dopo tre anni di angoscia e paura, e sono i silenzi di mio padre, che non ha mai voluto farci sentire, a noi figli, “diversi”, come probabilmente si è sentito lui da bambino, quando l'esodo istriano era considerato una vergogna nazionale da tenere nascosta". Lo scrive sui social la senatrice del Pd Beatrice Lorenzin. "Per troppo tempo su quella tragedia è calato un silenzio fatto di rimozioni, imbarazzi politici e paure ideologiche. 🔗 Leggi su Iltempo.it

