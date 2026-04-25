Festa della Liberazione | coppia ANPI ferita a Roma Fratoianni | Un altro segno fascista

Durante la celebrazione della Festa della Liberazione a Roma, due persone sono state ferite da un individuo mentre si trovavano in via del Parco Schuster, nelle vicinanze del luogo della manifestazione. La dinamica dell’incidente non è ancora chiara, ma l’episodio è stato commentato da alcuni rappresentanti politici come un segno di atteggiamenti fascisti. La polizia ha avviato le indagini per identificare il responsabile.

Un individuo ha ferito due persone mentre camminavano in direzione del parco Schuster, a Roma, in prossimità del luogo in cui era in corso la manifestazione per la Festa della Liberazione. La coppia, composta da moglie e marito, portavano al collo il fazzoletto dei partigiani. Le prime ricostruzioni dell’incidente indicavano due aggressori a bordo di uno scuter che, dopo essersi avvicinati, hanno colpito i coniugi con una pistola ad aria compressa. Gli ultimi aggiornamenti individuano, adesso, un solo aggressore. Quest’ultimo ha ferito la donna a una spalla, l’uomo invece al collo e alla guancia. Entrambi, pur non riportando ferite gravi, hanno perso sangue.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Festa della Liberazione: coppia ANPI ferita a Roma. Fratoianni: «Un altro segno fascista» Notizie correlate Leggi anche: 25 aprile, coppia ferita a Roma. Dirigente Anpi: "Erano scioccati, episodio inquietante" Spari durante il 25 aprile a Roma, ferita una coppia dell'Anpi: i colpi esplosi da un uomo in motorinoDai momenti di tensione alla paura: nel parco Schuster, a Roma, mentre sul palco erano in corso gli interventi dell’Anpi per chiudere la Festa della... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: 25 Aprile 2026, 81° Anniversario della Liberazione, Festa di tutti gli Italiani: il programma delle celebrazioni.; Festa della Liberazione a Cuneo; 25 aprile: la festa della liberazione; Arci Torino verso il 25 aprile 2026. 25 aprile 2026, perchè si festeggia la Festa della Liberazione: significato, storia ed eventi oggiOggi, sabato 25 aprile 2026, l'Italia celebra la Festa della Liberazione. Origine, significato, cosa successe nel 1945 ed eventi in Friuli Venezia Giulia e Veneto. nordest24.it Buon 25 aprile 2026, le immagini e le Gif più belle da inviare per gli auguri della Festa della LiberazioneIl 25 aprile 2026 l'Italia celebra la Festa della Liberazione, la festa nazionale che ricorda la liberazione dal nazifascismo e la rinascita democratica ... fanpage.it Sotto accusa la puntata dedicata alla Festa della Liberazione. Il Pd annuncia un’interrogazione - facebook.com facebook #DanielaFumarola alla manifestazione per la Festa della Liberazione: «Dobbiamo realizzare l’Unione dei popoli come siamo riusciti a costruire la Repubblica nel ‘45. Compattandoci nella difesa della democrazia liberale, del protagonismo della persona e del x.com