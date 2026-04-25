Due persone sono rimaste ferite a Roma durante le celebrazioni del 25 aprile. Sono state soccorse e medicati, risultano in buona salute, ma si sono presentate molto scosse. Le vittime erano presenti per partecipare alla commemorazione in un giorno in cui si ricordano eventi storici importanti. Un dirigente dell'Anpi ha commentato l'episodio definendolo inquietante e scioccante.

“ Sono stati medicati, sono in buona salute ma erano estremamente scioccati. Sono due compagni che erano venuti qui per stare insieme a noi in un momento di grande festa. Pensare che ci sia stato un agguato di questo tipo è una cosa che condanniamo con fermezza, come Anpi provinciale di Roma e pensiamo sia un segnale inquietante, come lo fu quando spararono alla fine dello scorso anno contro una sede della Cgil. Bisogna che questo governo, che fa decreti sicurezza che non servono a niente, dia invece la sicurezza ai cittadini di poter stare in una piazza come questa”. Lo ha detto la presidente provinciale di Anpi Roma, Marina Pierlorenzi, sul ferimento di due persone alla manifestazione del 25 aprile al Parco Schuster a Roma.🔗 Leggi su Lapresse.it

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25 aprile, coppia ferita a Roma. Dirigente Anpi: Erano scioccati, episodio inquietante

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