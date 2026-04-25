Festa della Liberazione a Ferentino il Ministro Tajani atteso alla Rotonda di Vascello per onorare Don Morosini

Ferentino si appresta ad accogliere il Ministro degli Esteri per celebrare l'81° anniversario della Festa della Liberazione. La cerimonia si svolgerà alla Rotonda di Vascello, dove sono previste commemorazioni ufficiali. La presenza del ministro è stata confermata e rappresenta un momento di attenzione istituzionale per la città in questa ricorrenza. La manifestazione coinvolgerà diverse autorità locali e cittadini, che parteciperanno alle attività commemorative.

La città di Ferentino si prepara ad accogliere il Ministro degli Esteri, Antonio Tajani, per un momento di profondo raccoglimento istituzionale in occasione dell'81° anniversario della Festa della Liberazione. La visita nella città ciociara rappresenta una delle tappe centrali dell'agenda.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate Itis Don Morosini di Ferentino accreditato Erasmus+ VET: unico in provincia di FrosinoneDal 28 gennaio l’istituto amplia l’offerta formativa con tirocini all’estero per studenti e docenti. Montemiletto celebra l'81° anniversario della Liberazione: atteso il Ministro PiantedosiMontemiletto (AV), 23 aprile 2026 - Il Comune di Montemiletto celebrerà venerdì 25 aprile 2026 l'81° anniversario della Festa della Liberazione con... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Festa della Liberazione 2026 / Notizie / Novità / Homepage; 25 aprile, Festa della Liberazione: eventi e manifestazioni in programma in Italia; Festa della Liberazione 2026; Festa della Liberazione: gli eventi, il meteo, i trasporti. La guida completa per il 25 aprile a Roma. Festa della Liberazione, in diretta le celebrazioni del 25 aprile. Manifestazioni e cortei per l’81esimo anniversarioMattarella salirà all'altare della patria a Roma per deporre una corona d'alloro, accompagnato da Giorgia Meloni e i presidenti di Senato e Camera Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana. Tajani alle Fosse ... quotidiano.net Buon 25 aprile 2026, le immagini e le gif più belle da inviare per gli auguri della Festa della LiberazioneIl 25 aprile 2026 l'Italia celebra la Festa della Liberazione, la festa nazionale che ricorda la liberazione dal nazifascismo e la rinascita democratica ... fanpage.it Buongiorno e buona Festa della Liberazione! Ecco la prima pagina di oggi! - facebook.com facebook 25 aprile 2026 - Festa della Liberazione: in occasione dell’81° anniversario della Liberazione, una rassegna di iniziative con momenti di commemorazione Info, iniziative ed eventi: comune.firenze.it/novita/notizie… #25Aprile #25Aprile2026 #Resistenza # x.com