Itis Don Morosini di Ferentino accreditato Erasmus+ VET | unico in provincia di Frosinone

L’Itis Don Morosini di Ferentino ottiene un nuovo riconoscimento nel settore Erasmus+. La scuola è l’unica in provincia di Frosinone ad essere accreditata come ente VET (Formazione Professionale). Da anni, il Don Morosini organizza mobilità internazionali per studenti e insegnanti, portando avanti con successo progetti che favoriscono l’apprendimento all’estero. Questa nuova certificazione conferma il suo ruolo di punto di riferimento nel territorio per l’internazionalizzazione dell’istruzione.

Dal 28 gennaio l’istituto amplia l’offerta formativa con tirocini all’estero per studenti e docenti. Finanziamenti per quattro anni Nuovo, grande, successo per l’I.T.I.S. “M.O.V.M. Don Giuseppe Morosini” di Ferentino, da anni alla ribalta per le numerose mobilità finanziate dal Progetto Erasmus, per il quale la scuola è da tempo accreditata nell’ambito dell’istruzione scolastica. Dallo scorso 28 gennaio, infatti, l’Istituto ferentinate è stato accreditato anche per il settore VET, quello relativo alla Formazione Professionale. In questo modo, il Don Morosini amplia i suoi orizzonti, dando ai propri studenti l’opportunità di nuove esperienze all’estero, con la possibilità di ottenere abilità e competenze sempre più innovative ed al passo con i tempi.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

