Festa della Liberazione a Casa Cervi attese più di 20mila persone

Il 25 aprile a Casa Cervi, a Gattatico, si è registrato un afflusso superiore a 20.000 persone per la celebrazione della Festa della Liberazione. La manifestazione ha richiamato un gran numero di partecipanti che hanno assistito agli eventi organizzati nel luogo legato alla storia della resistenza. La giornata si è svolta con diversi momenti di commemorazione e incontri, attirando una folla che ha condiviso il desiderio di ricordare e festeggiare la libertà.

Reggio Emilia, 25 aprile 2026 – Un “fiume” di persone: gente che respira e vuole respirare aria di libertà alla Festa della Liberazione a Casa Cervi, a Gattatico. Attese più di 20mila persone. Dalle 7.30 è già difficile parcheggiare negli spazi antistanti l’Istituto Cervi. Le forze dell’ordine sono al lavoro prima delle 7: presente la polizia municipale per dirigere il traffico e garantire la sicurezza. P osti di blocco nei paesi vicini e cartelli per i parcheggi dispiegati lungo tutto il percorso verso i Campirossi. Di fronte a Casa Cervi una distesa di più di 200 tra camper, roulotte e tende si dispiega a perdita d’occhio. Massiccio il servizio d’ordine.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Festa della Liberazione a Casa Cervi, attese più di 20mila persone Notizie correlate Leggi anche: Festa della Liberazione a Bergamo, migliaia di persone in corteo per il 25 Aprile Leggi anche: Il circuito di Viterbo cresce ancora, terrazza panoramica sulla pista e gare con piloti internazionali: "Attese 20mila persone" Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Festa della Liberazione 2026; Festa della Liberazione; 25 aprile, Festa della Liberazione: eventi e manifestazioni in programma in Italia; Festa della Liberazione 2026 - Eventi 25 Aprile. 25 aprile 2026, perchè si festeggia la Festa della Liberazione: significato, storia ed eventi oggiOggi, sabato 25 aprile 2026, l'Italia celebra la Festa della Liberazione. Origine, significato, cosa successe nel 1945 ed eventi in Friuli Venezia Giulia e Veneto. nordest24.it Buon 25 aprile 2026, le immagini e le Gif più belle da inviare per gli auguri della Festa della LiberazioneIl 25 aprile 2026 l'Italia celebra la Festa della Liberazione, la festa nazionale che ricorda la liberazione dal nazifascismo e la rinascita democratica ... fanpage.it 25 aprile, Festa della Liberazione. Tanti auguri, Italia x.com 25 APRILE – FESTA DELLA LIBERAZIONE Oggi celebriamo la libertà. - facebook.com facebook