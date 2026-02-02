Il circuito di Viterbo cresce ancora terrazza panoramica sulla pista e gare con piloti internazionali | Attese 20mila persone

Da viterbotoday.it 2 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il circuito di Viterbo si prepara a un’altra stagione ricca di eventi. La pista internazionale sulla Cassia nord sta crescendo e si aspetta di attirare circa 20mila persone. Per il 2026, il Leopard Circuit punta a migliorare ancora, con gare di livello internazionale e un maggiore coinvolgimento sul territorio. La voglia di rilanciare questa struttura è grande, e l’obiettivo è portare più turismo e attenzione sulla zona.

Il circuito internazionale di Viterbo continua a crescere. Per il 2026 il Leopard circuit sulla Cassia nord punta a segnare un nuovo passo in avanti rispetto alla scorsa stagione, sia in termini di prestigio degli eventi sia per l'impatto previsto sul territorio. “Siamo fieri di questo calendario – commentano dalla direzione del circuito – perché rappresenta una crescita concreta rispetto allo scorso anno. Per questa stagione prevediamo oltre 20mila presenze tra piloti, staff, accompagnatori e appassionati provenienti dall'estero e da tutta Italia. La nostra volontà è continuare a crescere e investire sul territorio.🔗 Leggi su Viterbotoday.itImmagine generica

Argomenti discussi: Calendario gare 2026 Leopard Circuit Viterbo; Turismo, 2025 record per Viterbo: 184mila arrivi e un +10% rispetto al 2024; Pubblicato il Regolamento Tecnico Sportivo stagione 2026; Oltre 50 mila visitatori nei musei del circuito MuVi: crescita del 21% nel 2025.

il circuito di viterboCampionato interprovinciale di ginnastica artistica Libertas, prima tappa a Soriano nel CiminoVITERBO - Il 25 gennaio, a partire dalle ore 9, presso la palestra comunale di via E. Ernesto Monaci a Soriano nel Cimino, si terrà la prima ... msn.com

Il pilota della XC Motorsport di Civita Castellana Mario Benvenuti impegnato a VallelungaVITERBO - Il pilota civitonico sarà il portacolori nel round sul circuito capitolino del Trofeo Predator’s Impegno sul circuito di casa ovvero l’autodromo di Vallelunga, per la XC Motorsport questo ... ilmessaggero.it

