Festa Artusiana | 30 anni di gusto e il traguardo UNESCO
Dal 27 giugno al 5 luglio, Forlimpopoli ospita la trentesima edizione della Festa Artusiana, un evento dedicato alla tradizione culinaria locale. La manifestazione coincide con il riconoscimento da parte dell'UNESCO della cucina italiana come patrimonio immateriale dell'umanità. Durante la festa, vengono organizzate diverse iniziative che coinvolgono chef, produttori e appassionati di gastronomia provenienti da diverse zone. La manifestazione si svolge nel centro storico della città, tra stands e laboratori culinari.
? Cosa sapere Forlimpopoli ospita la trentesima Festa Artusiana dal 27 giugno al 5 luglio.. L'evento celebra il riconoscimento UNESCO della cucina italiana come patrimonio dell'umanità.. Dal 27 giugno al 5 luglio, Forlimpopoli celebrerà la trentesima edizione della Festa Artusiana, un traguardo che segna tre decenni di storia gastronomica partiti dalle opere di Pellegrino Artusi per proiettarsi verso una dimensione globale. Tra i vicoli del centro storico si respira già un’atmosfera carica di aspettativa, tipica dei grandi anniversari che trasformano un borgo in un palcoscenico vivente. L’appuntamento di quest’anno assume una rilevanza culturale senza precedenti, poiché la celebrazione coincide con il riconoscimento dell’UNESCO che ha sancito la cucina italiana come Patrimonio Immateriale dell’Umanità.🔗 Leggi su Ameve.eu
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