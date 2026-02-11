Gina Cesanelli taglia il traguardo dei cento anni | festa grande in famiglia

Macerata celebra i cento anni di Gina Cesanelli, una vita semplice e fatta di famiglia. La donna, residente in città, ha spento le candeline due giorni fa e la sua famiglia ha organizzato una festa per festeggiare questa tappa importante. Amici e parenti si sono riuniti per brindare e ricordare i momenti più belli della sua lunga esistenza.

Macerata, 11 febbraio 2026 – La maceratese Gina Cesanelli ha tagliato l'altroieri il traguardo dei cento anni. Ha festeggiato l'ambito traguardo con parenti e amici a casa sua, ricevendo anche la visita del sindaco Sandro Parcaroli, che le ha consegnato una targa ricordo «per il raggiungimento del mirabile traguardo». Il parroco di Santa Croce, don Pierandrea Giochi, ha benedetto Gina, che ha vissuto un'infanzia senza genitori nella difficoltà del primo dopoguerra, ed ha lavorato alla fornace Bartoloni. Il matrimonio con Attilio Ortenzi, vedovo con quattro figli, le ha donato una bella e grande famiglia.

