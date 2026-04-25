Ferrovie Rubiera chiede più fermate

I sindaci di alcuni comuni della provincia hanno chiesto a Trenitalia e Tper di aumentare il numero di fermate dei treni presso la stazione di Rubiera. La proposta è stata presentata ieri, con l’obiettivo di migliorare i collegamenti ferroviari nella zona. La richiesta si inserisce in un percorso di dialogo tra le autorità locali e i gestori dei servizi di trasporto. Al momento, non ci sono state risposte ufficiali alle istanze avanzate.

Potenziare le fermate dei treni nella stazione di Rubiera. La richiesta è stata avanzata ieri d’alcuni sindaci della nostra provincia a Trenitalia-Tper. Nella stessa giornata un’altra novità è arrivata per il trasporto pubblico locale: è stata accolta la proposta di creare una nuova linea di autobus del servizio pubblico Correggio-Scandiano. Progetti importanti annunciati dal sindaco di Rubiera Emanuele Cavallaro: "Ieri mattina c’è stata una positiva coincidenza per l’evoluzione del servizio del trasporto pubblico locale nella nostra zona. È partita una lettera verso la Regione e Trenitalia-Tper a firma mia e dei colleghi di Scandiano,...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ferrovie, Rubiera chiede più fermate Notizie correlate Leggi anche: Sabotaggi alle ferrovie: il silenzio che fa più rumore dei treni Leggi anche: Grandi opere, ferrovie e nuove strade. Così il futuro potrà correre più veloce