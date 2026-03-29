Il governo ha annunciato nuovi investimenti nelle grandi opere pubbliche, con particolare attenzione alla costruzione di ponti, strade e linee ferroviarie. I progetti previsti puntano a migliorare la rete di collegamenti tra le diverse regioni del paese. Questi interventi sono stati inseriti nel piano di sviluppo infrastrutturale, con l’obiettivo di facilitare i collegamenti e sostenere la mobilità.

Ponti, strade, ferrovie: sopra queste infrastrutture corre lo sviluppo. E la traiettoria seguita è quella della crescita. Troppo spesso le consideriamo solo opere materiali, fatte di ferro, cemento e asfalto. In realtà, sono molto di più. Queste grandi reti sono strumenti che modificano il tempo e lo spazio, che accorciano le distanze e rendono possibile ciò che prima non lo era. Su gomma e rotaia, il futuro viaggia più veloce. Domani, 30 marzo, Il Giornale, in collaborazione con il settimanale economico Moneta, accenderà i riflettori sul ruolo strategico delle infrastrutture con uno speciale evento aperto al pubblico e in programma a Milano presso la Fondazione Feltrinelli. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Grandi opere, ferrovie e nuove strade. Così il futuro potrà correre più veloce

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