Un uomo di 28 anni, di nazionalità tunisina, è stato condannato dal tribunale di Fermo a un anno e otto mesi di reclusione. La sentenza arriva dopo un procedimento legale legato a una serie di reati che includono rapine e spaccio di sostanze stupefacenti. L’arresto dell’individuo è avvenuto in un’operazione congiunta delle forze dell’ordine. La vicenda si inserisce in un quadro di attività investigative che hanno portato all’individuazione del soggetto.

? Cosa sapere Il tribunale di Fermo condanna un 28enne tunisino a un anno e otto mesi di reclusione.. L'arresto a Lido Tre Archi interrompe una serie di rapine e spaccio sul litorale.. Il tribunale di Fermo ha condannato un 28enne tunisino a un anno e otto mesi di reclusione per una serie di crimini che hanno scosso la costa fermana, tra rapine, furti e spaccio di stupefacenti. Il giovane, già noto alle autorità per la sua attività criminale, è stato messo definitivamente alla fine della corsa dopo un lungo monitoraggio della squadra mobile, che lo aveva individuato mentre cercava di eludere i controlli lungo l'arenile del Lido Tre Archi. Dall’inseguguimento in via San Marco alla manovra a tenaglia.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fermo, arresto a tenaglia per il criminale tra rapine e spaccio

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