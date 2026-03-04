Domenico Muti, noto come Muti Junior, ha lasciato il suo incarico alla Fenice. In un suo intervento, ha criticato i sindacati, definendoli poco utili. È figlio del famoso maestro Riccardo Muti, uno dei direttori d’orchestra più conosciuti in Italia da più di quarant’anni. La sua uscita dalla Fenice e le dichiarazioni sono state riportate dai media questa settimana.

Domenico Muti è un uomo intelligente e un ottimo professionista. Certo, è anche un figlio di papà, più che un figlio d’arte, giacché suo genitore è il maestro Riccardo, il più grande direttore d’orchestra italiano, e probabilmente non solo, da oltre quarant’anni a questa parte. Domenico si è seduto al tavolo della vita quindi con delle ottime carte; ma anziché spaventarsi, logorarsi in impossibili confronti o vivere schiacciato nell’ombra dorata, le ha giocate al meglio. Facilitato dalla parentela, ha deciso di intraprendere la carriera di manager e gestore artistico e culturale, occupandosi naturalmente anche delle attività del grande Riccardo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Beatrice Venezi, Muti Junior lascia la Fenice e attacca i sindacati

La Fenice contesa: botta e risposta di fuoco tra Beatrice Venezi e i sindacatiNon c'è tregua fra Beatrice Venezi e i sindacati che si sono sentiti colpiti dalle recenti parole della direttrice d'orchestra in relazione alle...

