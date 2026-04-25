Dal 29 al 30 aprile, al Cinema Visionario si svolge l’evento FEFF28: KOCCA on Screen, dedicato alla produzione cinematografica coreana. Questa iniziativa rappresenta una delle novità della 28ª edizione del Far East Film Festival, che ha deciso di dedicare una parte del suo programma al cinema della Corea. L’evento prevede la proiezione di diversi film provenienti dalla Corea del Sud, accompagnata da incontri e approfondimenti sul settore cinematografico di quel Paese.

C’è una nuova lettera nell’alfabeto del Far East Film Festival 28: K. K come Korea, K come KOCCA. Tra le novità assolute di questa edizione spicca la partnership tra il festival udinese e la Korea Creative Content Agency, l’agenzia governativa sudcoreana attiva in prima linea nella costruzione, promozione e distribuzione di contenuti audiovisivi. Un sodalizio che porta a Udine il meglio della creatività coreana contemporanea, con uno sguardo diretto sul futuro dell’industria audiovisiva asiatica. Il 29 e 30 aprile, il Cinema Visionario (via Asquini 33, Udine) diventerà il quartier generale di KOCCA on Screen: due giorni interamente dedicati a 3 serie TV e 4 documentari, tutti presentati con sottotitoli in inglese.🔗 Leggi su Udine20.it

© Udine20.it - FEFF28: KOCCA on Screen. 29-30 aprile al Cinema Visionario

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