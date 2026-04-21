Federico Buffa a Varese | il mito di Kobe Bryant diventa teatro

Nella serata di venerdì 17 aprile, il Teatro Intred di Varese ha accolto un evento che ha unito il racconto giornalistico e la scena teatrale. Federico Buffa ha portato in scena il mito di Kobe Bryant, trasformando la narrazione in uno spettacolo dal vivo. L’evento ha attirato numerosi spettatori, interessati a rivivere le storie e le emozioni legate alla figura del cestista statunitense.

Il Teatro Intred di Varese ha ospitato, nella serata di venerdì 17 aprile, una performance che ha trasformato la narrazione giornalistica in un evento scenico di rilievo. Federico Buffa è salito sul palco con Otto Infinito. Vita e morte di un Mamba, proponendo un lavoro che trascende il semplice racconto per diventare una vera struttura teatrale, caratterizzata da un ritmo serrato e da una progressione emotiva capace di coinvolgere la platea per due ore intere, senza alcuna pausa. La metamorfosi del racconto in esperienza scenica. Ciò che si è consumato sul palcoscenico varesino non è stata una consueta conferenza o una divulgazione basata solo sulla parola, ma un progetto dove lo storytelling si fonde con l’attualità del teatro.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Federico Buffa a Varese: il mito di Kobe Bryant diventa teatro Notizie correlate Federico Buffa racconta Kobe Bryant: “Spettacolo carico di emozioni, non è stata una storia facile”Fermo, 3 febbraio 2026 – Ci sono storie che non si finisce mai di raccontare, persone che lasciano un segno importante, anche quando se ne vanno... I successi e le difficoltà superate. Buffa racconta un grande mito. L’omaggio a Kobe Bryantdi Saverio Melegari Una delle voci narranti del teatro, legate allo sport, più intense, coinvolgenti ed affascinanti del palcoscenico italiano come... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Otto Infinito di Federico Buffa, dove il racconto diventa spettacolo; Omicidio a Induno Olona, altri due arresti per rissa aggravata. Otto Infinito di Federico Buffa, dove il racconto diventa spettacoloUno spettacolo vero, non semplicemente un racconto. È questa la differenza che segna il lavoro di Federico Buffa rispetto a molti altri professionisti - giornalisti, psicologi, divulgatori - che porta ... varesenews.it Federica Brignone si racconta a Federico Buffa Talks. Da stasera su SkyOspite del talk con Federico Buffa e il direttore di Sky Sport Federico Ferri, è la stella dello sport azzurro e mondiale: Federica Brignone. Racconti, ricordi, emozioni che hanno scandito la vita ... sport.sky.it Cosa rende un atleta un'icona eterna Giovedì 23 aprile, le Giornate delle Idee ospitano il ritorno a teatro di #FedericoBuffa con il suo nuovo spettacolo: "Otto Infinito". Buffa ci prende per mano e ci porta dentro la vita di Kobe Bryant, raccontando l'ossessio - facebook.com facebook